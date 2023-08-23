Kars'ta su göletine düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Kars'ta su göletine düşen büyükbaş hayvan ekiplerin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay Kars merkez Yenişehir Mahallesi meydana geldi. Şeker Fabrikası'na ait su göletine düşen büyükbaş gören vatandaşlar durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, su göletinde bulunan bataklığa düşen büyükbaş hayvanı kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ve AFAD ekiplerin uzun uğraşları sonucu bataklıktan çıkarılan büyükbaş hayvan daha sonra sahibine teslim edildi. - KARS