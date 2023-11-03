KARS'ta Çiftçilik Yapan Ailenin İnekleri Çalındı

KARS'ın Susuz ilçesinin Çığrıklı köyünde geçimlerini çiftçilikle sağlayan Mehmet (57) ve Reyhan Uztemur (53) çiftinin ahırından 8 ineği çalındı. İneklerinden elde ettikleri ürünleri satarak homojen hastası olan torunlarını İzmir'de tedavi ettirdiklerini söyleyen Uztemur çifti, gelir kaynaklarının bulunmasını istedi.

Susuz ilçesine bağlı Çığrıklı köyünde geçen hafta Mehmet-Reyhan Uztemur, bakımlarını yapmak için gittikleri ahırda ineklerinin olmadığını gördü. Hayvanlarını köyün çevresinde bulamayan aile, çalındığını anlayıp jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma, ahır ve çevresini araştırdı.

Ev ile ahırın bitişik olduğunu ve uyudukları odadan ahıra bir pencere bile açtıklarını söyleyen Mehmet Uztemur, "Sabah uyanıp baktık ki 8 ineğimiz çalınmış. Neye uğradığımızı şaşırdık. Bütün gelir kaynağımız bu hayvanlardı. Elimizde tek bir inek kaldı. İneklerimizin bulunmasını ve hırsızların yakalanmasını bekliyoruz. Buradan Sayın Valimize de sesleniyorum; kendisini çok seviyoruz ne olur bu işin üzerine düşülsün ve hayvanlarımız bulunup bize teslim edilsin" diye konuştu.

Mehmet Uztemur'un İzmir'de yaşayan ağabeyi Yaşar Uztemur (65) da olayı duyar duymaz köye gelerek kardeşiyle birlikte hayvanları aramasına destek verdi. Yaşar Uzmetur, "Köyümüze de kamera sistemi istiyoruz. Biz yandık başkaları yanmasın. Kardeşimin geçim kaynağı bu inekleriydi. Bunlarla gelir sağlıyordular" dedi.

'SÜTÜ, YAĞI SATARAK GEÇİM SAĞLIYORDUK'

İneklerden elde ettikleri süt ve yağı satarak geçimlerini sağladıklarını belirten Reyhan Uztemur, şunları söyledi:

"Ahırımızda 9 tane ineğim vardı. Çalınan ineklerden birisi geri geldi. Ancak diğerleri yok. Ben hırsızlar için mi çalışıyorum. Allah için bulanlar, görenler ihbar etsin. Torunum hasta ve her iki ayda bir İzmir'e doktora gidiyor. Öyle gün oluyor ki bilet parası bile bulamıyorum. Danaları satıyorum. Bir ineğimi sattım ve torunuma harcadım. Biz o ineklerle idare ediyorduk, sütü satıyorduk, yağı satıyorduk onlarla geçim sağlıyorduk. Hayvanlarımızın bulunmasını istiyorum. Ben kendim de tansiyon hastasıyım doktor bana ilaç verdi. Param yok diye bir gün içiyor, bir gün içmiyordum."

İZMİR'DE TEDAVİ GÖRÜYOR

Uztemur ailesinin 3 çocuğundan Ercan'ın 6 yaşındaki oğlu Cuma doğuştan homojen hastalığı sebebiyle sol bacağında çıkan yaraların tedavisi İzmir Ege Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılıyor. Çift, torunlarının tedavilerini de ineklerden elde ettikleri ürünleri satarak yaptırdıklarını belirtti.

Bu arada jandarma, hırsızlık olayıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.