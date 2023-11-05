Haberler ›› Yaşam ›› Kars, Ardahan ve Erzurum'da Soğuk Hava Nedeniyle Kırağı ve Buzlanma Oluştu

Kars, Ardahan ve Erzurum'da Soğuk Hava Nedeniyle Kırağı ve Buzlanma Oluştu

Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi. Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü ve Keklik Vadisi ile Cıbıltepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Ardahan'da bitki ve yapraklar kırağı ile kaplandı ve park halindeki araçların camları buz tuttu. Erzurum'da ise kent merkezindeki bazı araçların camları buzla kaplandı ve park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.