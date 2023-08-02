Karatay Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri lavanta ve gül bahçelerinde ağırladı

Karatay Belediyesi, Konyalı şehit aileleri ve harp malulü gazileri lavanta ve gül bahçelerinde ağırladı. Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehit aileleri ve gazileri misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Şehit yakınları ve gaziler, Karatay Lavanta Bahçeleri ve Mevlana Gül Bahçesi'ni gezerek fotoğraf çektirdi.

Karatay Belediyesi, Konyalı şehit aileleri ve harp malulü gazileri lavanta ve gül bahçelerinde ağırladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehit aileleri ve gazileri misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizim en değerli emanetimizdir." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Süleyman Ege ise şehrin güzide mekanları haline gelen Mevlana Gül Bahçesi ile Karatay Lavanta Bahçeleri'nin eşsiz güzellikte olduğunu kaydetti.

Şehit yakınları ve gaziler, belediyedeki programın ardından Karatay Lavanta Bahçeleri'ni daha sonra da Mevlana Gül Bahçesi'ni gezerek fotoğraf çektirdi.