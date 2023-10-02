Haberler ›› Yaşam ›› Karadağ'da Uzun Yatma Yarışması 46 Gündür Devam Ediyor

Karadağ'da Uzun Yatma Yarışması 46 Gündür Devam Ediyor

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden 'uzun yatma' yarışması 46 gündür sürüyor. Yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 avro ödül ve 'en tembel vatandaş' unvanı için mücadele ediyor.