Karabük'te Mahsur Kalan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartman sakinlerinin kendi çabaları sonuçsuz kalınca, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Kedi yavrusu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Karabük'te apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Fevzi Çakmak Mahallesi Kır Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna kedi yavrusunun düştüğünü görenler, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Sonuç alamayan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri havalandırma boşluğundaki kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Kedi, kontrollerin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.