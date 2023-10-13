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Karabük'te Mahsur Kalan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartman sakinlerinin kendi çabaları sonuçsuz kalınca, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Kedi yavrusu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.