Kar Altında Asırlık Bayramlaşma Geleneği

Hakkari'nin Köprücük köyünde, kar yağışı altında gerçekleştirilen toplu bayramlaşma geleneği, bayram namazının ardından ev ev dolaşarak kutlandı. Köylüler, geçmiş bayramları anarak birlikteliğin mutluluğunu yaşadı.

1) KAR ALTINDA ASIRLIK BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ; TOPLU HALDE KAPI KAPI DOLAŞTILAR

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde yaklaşık bir asırdır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği, bu bayramda da kar yağışı altında devam etti. Köylüler, bayram namazının ardından bir araya gelerek kapı kapı gezerek bayramlaştı.

İlçeye bağlı yaklaşık 170 hanenin bulunduğu Köprücük köyünde yaşayan vatandaşlar, kılınan bayram namazının ardından yakınlarının mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Ardından belirlenen evlerde bir araya gelen köylüler, birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından köy halkı, kar yağışı altında toplu halde, ev ev dolaşarak tüm haneleri ziyaret edip, bayramlaştı. Gün boyunca süren ziyaretler, öğle ve akşam saatlerinde yine belirlenen evlerde verilen yemeklerle devam edecek. Bir araya gelen köylüler, geçmiş bayramları anarak geleneklerini gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşadı. Köylüler, bayramlaşmak için gittikleri evlerde zaman zaman şeker kuyruğuna da girdi.

'KAPI KAPI DOLAŞARAK BAYRAMLAŞIYORUZ'

Köprücük köyü Muhtarı Atakan Açıkel, "Bayramlarımız bir gelenek haline geldi. Kar kış, yağmur çamur demeden kapı kapı dolaşarak bayramlaşıyoruz. Yıllardır köyümüzde bu gelenek devam ediyor. Sabah saatlerinde camide bayram namazı kıldıktan sonra mezarlık ziyaretlerin ardından önce büyükleri ve hastaları ziyaret edip, daha sonra toplu şekilde ev ev kapı kapı dolaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama bölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular

İsrail durmuyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Genç futbolcu bayram için geldiği şehirde canından oldu
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor
İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular

İsrail durmuyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Evlenmek için imzalattırdığı sözleşme inanılır gibi değil
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar