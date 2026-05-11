Kanlıgöl Şelalesi yağışlarla yeniden çağlamaya başladı

Kırşehir'in Akpınar ilçesindeki Kanlıgöl Şelalesi, 7 yıl aradan sonra etkili yağışlarla birlikte yeniden akmaya başladı. Dağcılar, bölgedeki doğa yürüyüşü sırasında şelalenin canlandığını fark etti.

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesindeki dağlık bölgede bulunan ve 7 yıl önce kuruyan Kanlıgöl Şelalesi, etkili olan yağışlarla birlikte yeniden çağlamaya başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği organizasyonuyla Akpınar ilçesinde yürüyüş yapan dağcılar, uzun süredir akmayan derenin yeniden canlandığını fark etti. Dereyi takip eden dağcılar, yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından 950 metre rakımda doğal göle ve şelaleye ulaştı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülen şelalenin altında küçük bir göl oluştuğu görüldü. Dağcılar, bölgenin geçmişi hakkında bilgi almak için Akpınar Haciselimli Köyü Muhtarı Yıldırım Kayı ile iletişime geçti. Kayı, 7 yıl önce kuruyan şelalelinin son yağışlarla birlikte yeniden canlandığını söyledi. Yıldırım Kayı, "2019 yılından bu seneye kadar burada su bulunmamaktaydı. Ama şimdi bu seneki yağışların bol olmasıyla Allah'a çok şükür gölümüz, şelalemiz suyuna kavuştu. Şelalemiz gürül gürül akıyor. Buraya ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. İnşallah yukarı bölgelerden gelen sularla daha da güzel akacak" dedi.

Dağcılar da şelalenin yeniden canlanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
