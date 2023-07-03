Kahramanmaraş depremi mağdurları Söke'den ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören Ocak ailesi, Söke Belediyesi'nin konuk evinde kaldıkları süre boyunca verdikleri destek için teşekkür etti ve memleketlerine döndü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki evleri hasar gören beş kişilik Ocak ailesi, 13 Şubat'ta geldikleri Söke'den ayrılarak memleketlerine dönüş yaptı.

Deprem sonrası geldikleri Söke'de Söke Belediyesi'nin Kemalpaşa Mahallesi Gündoğdu Caddesi'ndeki konuk evinde ağırlanan Fen Bilgisi Öğretmeni Murat Ocak, eşi ve üç çocuğu ile memleketlerine dönme kararı aldı.

Depremzede Ocak ailesi, 6 ay boyunca kendilerine her türlü desteği veren Söke Belediyesi'ni ziyaret ederek, vedalaştı.

Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Batir, Başkan danışmanları Yağız Pullukçu, Nazlı Atbinici ve personeli ile vedalaşan öğretmen Murat Ocak, "Yaşadığımız acı sonrası bizlere kucak açarak, acımızı bir parça olsun hafifleten başta Söke Belediyesi olmak üzere, tüm Söke halkına çok teşekkür ediyoruz. Artık bizim için Söke ikinci memleketimiz" dedi.