Kağıthane'de asker uğurlama eğlencesi sırasında yangın çıktı

Kağıthane'de asker uğurlama eğlencesi sırasında atılan havai fişeklerden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Yeşillik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar kısa sürede yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın tamamen söndürüldü. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup, bir anda havai fişek atmaya başladı. Atılan fişeklerden bazılarının yakında bulunan otluk alana düşmesiyle birlikte bir anda yangın çıktı. Yeşillik alanın yandığı gören vatandaşlar su ve yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL