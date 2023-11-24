Kafası boruya sıkışan kedi kurtarıldı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kafası plastik boruya sıkışan yavru kedi, Akyurt Belediyesi ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kafası boruya sıkışan kediyi Akyurt Belediyesi ekipleri ve İtfaiye ekipleri kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde kafası plastik boruya sıkışan yavru kedi, Akyurt Belediyesi personeli ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akyurt Saracalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri Akyurt Belediyesi ve İtfaiye ekiplerini arayarak sokakta bir yavru kedinin kafasının plastik bir boruya sıkıştığı ihbarında bulundu. İtfaiye ekipleri demir boruyu keserek itfaiye merkezine getirdi. Burada belediye personeli Tuncay Sezer demire kafası sıkışan kediyi kurtardı.