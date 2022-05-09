Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti - Haberler

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Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Bir restorandan yemek siparişi veren kadın müşteri, yemeğin lezzetini beğendiğini ancak kuryenin kendisini yemek kültürüyle ilgili çok lafa tuttuğunu söyledi. Restoranın, "Hanımefendi, arkadaş yüksek lisans yapıp işsiz kaldı, müşteri ile böyle diyaloğa girme diyoruz ama dinlemiyor" cevabı ortalığı yıktı geçti.

Yemek siparişi alan uygulamalar tarafından hayata geçirilen "Görüşünüzü yazın" kısmına ilginç yorumlar gelmeye devam ediyor. Yemek siparişi veren bir kadın müşteri tarafından yapılan yorum ise sosyal medyada viral oldu.

"LEZZETLİYDİ AMA KURYE LAFA TUTTU"

Kadın müşteri, restorana hitaben, "Yemek lezzetliydi ama kurye abi lafa tuttu. Anlamadım, ulusal mutfak diye bir şey yokmuş. Gastromilliyetçi kurucu fantezinin içinde üretilen bir söylemmiş filan. Yemek yenilen bir şey, nasıl söylem oluyor diyecektim sonra vazgeçtim" dedi.

RESTORANIN CEVABI KIRDI GEÇİRDİ

Restoran ise kadın müşteriye cevap olarak şunları yazdı: "Hanımefendi arkadaş yüksek lisans yapıp işsiz kaldı, müşteri ile böyle diyaloğa girme diyoruz ama dinlemiyor. Bir şey demeye de gelmiyor."

İşte o diyalog:

Kadın müşteri kuryeyi sipariş etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yemek, Yaşam, Haberler

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