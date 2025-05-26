Kadın Hükümlülerin El İşi Faaliyetleri Sergisi Bakırköy Adliyesi'nde Açıldı

BAKIRKÖY Adliyesi'nde açılan El İşi Faaliyetleri Sergisi'nde kadın hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünler sergilendi. 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz ve Marmara 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ahşap el ürünleri ile resim çalışmalarının yer aldığı sergi 30 Mayıs'a kadar açık olacak.

Bakırköy Adliyesi'nde düzenlenen El İşi Faaliyetleri Sergisi'nde, Bakırköy ve Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan kadın hükümlü ve tutukluların yaptığı resim, rölyef, takı, süsleme ve vazo gibi ürünler sergilendi. Serginin açılışına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve cezaevi çalışanları ile adliye personeli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, "Hükümlü ve tutuklulara fırsat verildiği zaman harika ürünler ortaya çıkabiliyor" dedi. Bakırköy Adliyesi'nin ev sahipliği yaptığı sergi sayesinde hükümlülerin yeteneklerinin personeller ile vatandaşlara bir kez daha net olarak gösterildiğini belirten Gümüş, "Cezaevlerinin sadece hükümlülerin ve tutukluların infazlarının yapıldığı duvar arasından ibaret bir yer değil. Cezaevleri aynı zamanda eğitim yuvası, eğitim merkezi, mesleki, kişisel gelişim ve becerilerinin hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması için her türlü eğitimin verildiği bir yerdir" ifadelerini kullandı.

Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, "Cezaevlerini suç ve cezayla anılan yer olmaktan çıkartma peşindeyiz, cezaevleri sadece mahkumları ve tutukluları barındıran, onları sadece tutan yer olmaktan ziyade cezaevinde geçirdikleri süre boyunca eğitimle, sanatla ve diğer uğraşılarla günlerini doldurmalarını, hükümlü ve tutuklular çıktıklarında bunları hayatlarına yansıtarak tekrar cezaevine dönmelerinin önüne geçilmesini sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, Başsavcı Gümüş ve Adalet Komisyonu Üyesi Güler'e hükümlülerin yaptığı ürünlerden hediye etti. Marmara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özkan Özdemir, başsavcı vekili Sarı'ya hediye takdim etti. Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.