Kadın, 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları yeniden ziyaret etti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

İsviçre'de bir iş yerinde çalışan kadın, bahçede iki yavru aslan yetiştirdi. Ancak aslanlar bir sebepten dolayı hayvanat bahçesine gönderildi. 7 yıl sonra gittiği hayvanat bahçesinde yetiştirdiği aslanlarla karşılaşan kadına, aslanlar tarafından gösterilen sevgi herkesi duygulandırdı.

İsviçre'de meydana gelen bir olay, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. İddiaya göre bir kadın, çalıştığı iş yerinin bahçesinde 2 yavru aslana bakmaya başladı.

HAYVANAT BAHÇESİ EL KOYDU

Ancak bir süre sonra hayvanat bahçesi tarafından el konulan aslanlar, gelen yetkililer tarafından hayvanat bahçesine gönderildi. Kadın da bir daha aslanları hiç görmedi.

7 YIL SONRA GİTTİ

Olaydan tam 7 yıl sonra hayvanat bahçesine bir ziyaret gerçekleştiren kadın, yavru aslanların kendisini tanıması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İZLEYENLER DUYGULANDI

Aslanlar, sevinç içinde koştukları kadına uzun süre sevgi gösterisinde bulunurken, bu anları izleyen milyonlarca kişi duygu dolu anlar yaşadı.