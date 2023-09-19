Kadıköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde klima yangını
Kadıköy hattında çalışan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde bulunan klima, Söğütlüçeşme'de seyir halindeyken yanmaya başladı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine otobüs durduruldu ve yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otobüste küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Söğütlüçeşme Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kadıköy'de kliması yanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi.
Kadıköy hattında çalışan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün tavanında bulunan klima, Söğütlüçeşme'de seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanma başladı.
Durumu fark ederek otobüsü durduran şoför, yolcuları tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otobüste küçük çaplı hasara neden olan yangın nedeniyle Söğütlüçeşme Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.