Kadıköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde klima yangını

Kadıköy hattında çalışan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde bulunan klima, Söğütlüçeşme'de seyir halindeyken yanmaya başladı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine otobüs durduruldu ve yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otobüste küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Söğütlüçeşme Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.