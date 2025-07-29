İzmir'de Şoförden Takdir Edilen Davranış: Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

İzmir'de Şoförden Takdir Edilen Davranış: Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı
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İzmir'de bir belediye otobüsü şoförü, yolda rahatsızlanan bir kadın yolcuyu hastaneye götürerek takdir topladı. Olay, şoförün güzergahını değiştirip durumu acil servise ulaştırmasıyla gerçekleşti.

İZMİR'de belediye otobüsü şoförü, yolda rahatsızlanan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün 18.00 sıralarında 691 numaralı Gaziemir- Lozan Meydanı seferini yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Seyir halindeki belediye otobüsünde, bir kadının nefes almakta zorlandığını ve bilincini kaybettiğini gören diğer yolcular, durumu şoföre bildirdi. Şoför, bir yandan merkezi bilgilendirip ambulans talep ederken; diğer yandan güzergahını değiştirerek rahatsızlanan kadın yolcuyu bir özel hastanenin acil servisine ulaştırdı. Tedaviye alınan kadın yolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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