İzmir'de evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri otopsiye gönderildi
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İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan Zeynep ve Muzaffer Kırmızı çiftinin evlerinde ölü bulunması üzerine cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlk değerlendirmelere göre çiftin ölüm nedeni zehirlenme olabilir.
İzmir'in Kınık ilçesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri, otopsiye gönderildi.
Poyracık Mahallesi'nde yaşayan annesi Zeynep ve babası Muzaffer Kırmızı'dan haber alamayan kızları Yasemin Günenç, eve geldi.
Anne ve babasının hareketsiz yattığını gören Gönenç, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırmızı çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan ilk değerlendirmede çiftin vücutlarında darp, kurşun ya da yara izine rastlanmadığı, zehirlenmeden şüphelenildiği belirtildi.
Cenazeler, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.