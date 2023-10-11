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İzmir'de evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri otopsiye gönderildi

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan Zeynep ve Muzaffer Kırmızı çiftinin evlerinde ölü bulunması üzerine cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlk değerlendirmelere göre çiftin ölüm nedeni zehirlenme olabilir.