İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba

İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba
İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba
İtalya'da yaşayan bir Türk, bindiği otobüste gördüğü Türkçe, "Duracak" yazısı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Genç paylaşımında, "Sabah 08.30'dan beri derste olduğum için kafayı yedim galiba." dedi.

  • İtalya'da bir şehir içi otobüsün bilgilendirme ekranında Türkçe "Duracak" yazısı görüldü.
  • Bu durum bir Türk öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

İtalya'da yaşayan bir Türk öğrenci, günlük hayatında karşılaştığı beklenmedik bir durumla büyük şaşkınlık yaşadı. Bindiği şehir içi otobüsün bilgilendirme ekranında Türkçe "Duracak" yazısını gören genç, bu anı cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

"KAFAYI YEDİM GALİBA"

Bu olağandışı durum karşısında şaşkınlığını dile getiren öğrenci, paylaşımında esprili bir dille "Sabah 08.30'dan beri derste olduğum için kafayı yedim galiba" yorumunu yaptı. Otobüslerde genellikle bir sonraki durağı veya durma bilgisini belirten ekranlarda, İtalyanca dışında bir dilde bu ifadenin yer alması merak konusu oldu.

FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
