İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı: Yarın akşama kadar sürecek, dikkatli olunmalı

İstanbul'da devam eden sağanak yağışla ilgili AKOM'un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara tedbir uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, sarı koduyla kuvvetli yağış uyarısında bulunup tedbir alınmasını istedi. Kuvvetli sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Pazar akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKOM SAAT 18.00'E VURGU YAPTI

AKOM'dan yapılan açıklamada da İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağı kaydedildi. AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiği vurgulandı.