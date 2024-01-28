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İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Silivri ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarılardan sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

SİLİVRİ'DE KAR ETKİLİ OLDU

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı etkili oldu

PAZARTESİ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR GEÇİŞLER YAŞANACAK

Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

31 OCAK'A KADAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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