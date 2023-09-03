İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkadaşı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı ise hastaneye sevk edildi.