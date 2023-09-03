İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkadaşı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı ise hastaneye sevk edildi.
İstanbul Ümraniye'de, İETT otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, arkadaşı yaralandı.
Esenkent Mahallesi Barajyolu Caddesi ile Efkar Sokak kesişimindeki ışıklı kavşakta, Cemil Y. idaresindeki 34 HO 3238 plakalı İETT otobüsü ile Ramazan Yıldız'ın kullandığı 41 AOV 049 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yıldız ile yanındaki Veysel İnce yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İnce ise daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yıldız'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İETT otobüsünün şoförü Cemil Y, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.