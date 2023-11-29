İstanbul'da Yağış Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da gün boyu devam eden yağışın etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 18:30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

İSTANBUL'da gün boyu devam eden yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 1830 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış ve iş çıkışı saatinin de etkisiyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Cevizlibağ D-100 Karayolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi, araçlar ilerlemekte zorlandı. Dışarıda olanlar ise yağmurun hızlanmasıyla zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü.