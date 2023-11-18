İstanbul'da Yağış Nedeniyle İş Yerleri Su Basarken Yollar Göle Döndü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken yollar da göle döndü. Maddi hasarlı kazalar meydana gelirken yağış nedeniyle vatandaşlar da olumsuz etkilendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken yollar da göle döndü. Maddi hasarlı kazalar meydana gelirken yağış nedeniyle vatandaşlar da olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sağanak şekilde devam eden yağmur yer yer vatandaşları olumsuz etkiledi. Küçükçekmece'de yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken yollar göle döndü. Yağış nedeniyle sürücülerin kontrolü kaybetmesiyle birçok noktada maddi ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Göle dönen yolda yaya ve sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Yağmurdan korunmak isteyen bir kadın ise kartonu kafasına geçirdiği görüldü. E-5 Yenibosna'da da yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar duraklara sığınırken Ayamama Deresi'nde su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Su basan iş yerini kovalarla boşalttı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde iş yeri su altında kalan kadın, kovalarla suyu boşalttığı görüldü. Mahalledeki İstasyon Caddesi'nin her yağışta su altında kaldığını belirten esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ( İski ) tepki gösterdi. Bir saatlik yağışta iş yerinin su altında kaldığını belirten Selim Arı, "Burada bir saat içinde yağmur bastı, dükkanı su bastı. Oy zamanı kapı kapı dolaşıyor hepsi, anlatmaya gerek yok. Dükkan su altında kalıyor. Her yağmurda bu oluyor. İSKİ'yi aradık gelen yok, giden yok" dedi.

"Göl ayağımıza geldi, cadde dere oldu"

Yolun neredeyse göl ile birleşeceğini belirten esnaf Sadık Karaca, "Kanarya Gölümüz yüz metre ilerde ama artık göl ile birleştik. Gölümüz ayağımıza geldi, her yağmurda gölü birlikte yaşıyoruz. Artık Kanarya'nın su sorunu yoktur, kanal sorunu vardır. Bu sorunların yetkililere duyurulmasını acilen arz ediyorum. 20 yıldır Kanarya'dayım, aynı hizmeti istiyorum. Sabahtan beri insanlar çok mağdur, kaldırımda gitse hepsi su, yoldan gitse zaten dere, yol dere olmuş, bunun akabinde herhangi bir çalışma, daha iyileştirme, daha da teknik bir şey yapılmıyor. Bunun acilen yapılması gerekiyor. Arkadaşlar birkaç yeri aradı, İSKİ'yi aradı, Büyükşehir'i aradı ama gelen giden olmadı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL