İstanbul'da turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu
İstanbul'da aracına binen turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksicinin eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.
İstanbul'da aracına binen turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Oldukça ilgi gören görüntüler ise izleyicileri gülümsetti.
İstanbul'da aracına binan turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksici o anları sosyal medyadan paylaştı. Türkü eşliğinde ilerleyerek yolculuk yapan turist ise türkü ile taksiciye eşlik etmeye çalıştı. İzleyenleri gülümseten ve renkli görüntülerin oluştuğu o anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam