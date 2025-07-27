İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi

İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşırı sıcaklardan bunalan İstanbul için müjde gibi bir haber geldi. Meteoroloji, 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, İstanbul'da 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Özellikle megakent İstanbul'da yüksek nem oranları, hissedilen sıcaklığı da arttırıyor.

İSTANBULLULARA YAĞIŞ MÜJDESİ

İstanbullulara müjde gibi bir haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kentte 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

NEM ORANI TAVAN YAPACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkacağını duyurdu. Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcaklıkların 31–34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Özellikle nem oranlarının %94'e kadar ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak.

YAĞIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

Tahminlere göre İstanbul'da 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 32 derece, Cuma günü ise 31 derece seviyelerinde olacak.

Yetkililer, ani yağışlar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi, anonsla yardım çağrısı yapılıyor

Korkulan oldu! Belediye hoparlöründen yardım çağrısı yapılıyor
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı

Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak
Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı

Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş

Eltisini zehirleyen kadının savunması yaptığı rezilliğin önüne geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki orman yangınında yaşanan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da vahim manzara! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.