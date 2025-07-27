İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, İstanbul'da 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Özellikle megakent İstanbul'da yüksek nem oranları, hissedilen sıcaklığı da arttırıyor.

İSTANBULLULARA YAĞIŞ MÜJDESİ

İstanbullulara müjde gibi bir haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kentte 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

NEM ORANI TAVAN YAPACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkacağını duyurdu. Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcaklıkların 31–34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Özellikle nem oranlarının %94'e kadar ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak.

YAĞIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

Tahminlere göre İstanbul'da 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 32 derece, Cuma günü ise 31 derece seviyelerinde olacak.

Yetkililer, ani yağışlar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.