İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Sahiller Boş Kaldı

AKOM'un sıcaklık uyarısı sonrası Beşiktaş, Ortaköy ve Karaköy gibi turistik noktalarda sahiller boş kaldı. Vatandaşlar sıcaktan bunalıp gölge ve kapalı alanları tercih etti.

İSTANBUL'da Akom'dan 13 ve 14 Temmuz için sıcaklık uyarısı yapılmasının ardından Beşiktaş, Ortaköy ve Karaköy gibi kabalık ve turistik noktalarda sahiller, sıcaklığın da etkisiyle boş kaldı. Sıcak havadan bunalanlar, gölge ve kapalı alanları tercih etti.

İstanbul'da AKOM (İBB Afet Koordinasyon Merkezi) tarafından aşırı sıcaklık uyarısı yapılmış, 13 ve 14 Temmuz'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkacağı belirtilmişti. İstanbul'un kalabalık ve turistik noktalarından Beşiktaş ve Beyoğlu'nda sahiller sıcak havanın da etkisiyle boş kaldı. Ortaköy, Beşiktaş ve Karaköy sahillerinde bankların boş olduğu, vatandaşların kapalı ve gölge alanları ve tercih ettiği görüldü.

GÖLGEYİ TERCİH EDİYORUM

Ortaköy'e ailesiyle gezmeye gelen Bilal Bingöl, Burası bugün sakin, sıcağı rahatlıkla hissedebiliyoruz. Aslında dışarı çıkmamaya çalıştık ama tatile geldiğimiz için, mecbur kaldık. Çocuk da haliyle bunaldı. Sahil boş, fotoğraf çektirmek isteyenler bugün rahatlıkla çekebilirdi buradaö dedi. Ortaköy'de gölge bir alanda oturan Şeref Kılıç, "Sabahleyin esmiyordu, şimdi biraz daha esiyor, onun dışında dünden farkı yok. Herhalde yapılan açıklamalardan ve uyarılardan dolayı insanlar dışarı çıkmamış. Ben şu anda burada gölgeyi ve denizin esintisini tercih ediyorum.ö Dedi. İzmit'ten geldiğini belirten ve Karaköy'de gölgelik alanda ailesiyle oturan Nilüfer Zerde, "İstanbul İzmit'ten çok daha sıcak. Şu an Karaköy'deyiz, aşırı yüksek bir sıcak var." ifadelerini kullandı.