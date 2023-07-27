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İstanbul'da Sağanak Yağmur Sonrası Ortaya Çıkan Gökkuşağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Yaşam Haberleri

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'da ortaya çıkan gökkuşağı, Rumelihisarı, Beşiktaş ve Fatih Surları gibi bölgelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Rumelihisarı'ndan çekilen fotoğrafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan gökkuşağı dikkat çekerken, Beşiktaş'ta ve Fatih Surlarında da güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Rumelihisarı Beşiktaş Fatih Yaşam Güncel Haberler

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