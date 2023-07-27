İstanbul'da Sağanak Yağmur Sonrası Ortaya Çıkan Gökkuşağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'da ortaya çıkan gökkuşağı, Rumelihisarı, Beşiktaş ve Fatih Surları gibi bölgelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.