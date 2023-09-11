Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren arttı. Küçükçekmece'de, her iki yönde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL - Okulların açılmasıyla birlikte Küçükçekmece'de her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik uygulamasında saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren arttı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden sürücüler yollara çıktı. Küçükçekmece'de, her iki yönde trafik durma noktasına geldi. İBB trafik uygulamasında saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.