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İstanbul'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor

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İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle motokuryeler için uygulanan trafik yasağının yarın saat 08.00'den itibaren sona ereceğini duyurdu.

İstanbul'a önceki gün giriş yapan soğuk hava dalgası yoğun kar yağışıyla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde aniden bastıran kar yağışı megakenti beyaza çevirdi. Hava muhalefeti nedeniyle kent genelinde motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması getirilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül yasağın ne zaman kaldırılacağını duyurdu.

YASAK 08.00'DE BİTİYOR

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül şu ifadeleri kullandı: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir."

İstanbul'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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