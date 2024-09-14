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İstanbul'da Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

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Çamlıca Camii'nde düzenlenen mevlit programında Kuran-ı Kerim tilaveti, kaside ve ilahilerle Hazreti Peygamber anıldı. Yatsı namazı sonrası yapılan dualarla program sona erdi. İstanbul genelinde camilerde yoğun katılım gözlendi.

İstanbul'da, Mevlit Kandili nedeniyle yatsı namazı öncesinde camilerde mevlit okundu. Çamlıca Camii'ne giden vatandaşlar, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

İstanbul'da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğum yıl dönümü nedeniyle Çamlıca Camii'nde mevlit program düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde Kuranı-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Hazreti Peygamberi anlatan kaside ve ilahiler ile devam etti. Kılınan yatsı namazının ardından program dua ile sona erdi. Mevlit Kandili dolayısı ile Çamlıca Camii'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da Ayasofya Camii, Eyüpsultan Camii gibi bilinen çok sayıda camide vatandaşlar Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Mevlit Kandili Kültür Sanat İstanbul Çamlıca Kültür Yaşam

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