İstanbul'da Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da, Mevlit Kandili nedeniyle yatsı namazı öncesinde camilerde mevlit okundu. Çamlıca Camii'ne giden vatandaşlar, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

İstanbul'da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğum yıl dönümü nedeniyle Çamlıca Camii'nde mevlit program düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde Kuranı-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Hazreti Peygamberi anlatan kaside ve ilahiler ile devam etti. Kılınan yatsı namazının ardından program dua ile sona erdi. Mevlit Kandili dolayısı ile Çamlıca Camii'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da Ayasofya Camii, Eyüpsultan Camii gibi bilinen çok sayıda camide vatandaşlar Mevlit Kandili'ni idrak etti.