İstanbul'da kar öncesi deniz keyfi! Sahile koştular

İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla sahile giden bazı vatandaşlar denize girdi.

Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı kentte birçok vatandaş, hafta sonunu sahillerde ve parklarda geçirdi.

Menekşe Plajı'nda güneşli havanın tadını çıkaran bazı vatandaşlar, banklarda oturup kumsalda yürüdü, bazıları da denize girdi.

MANZARA TERSİNE DÖNECEK

Ancak megakentteki hava yeni haftada tersine dönecek.

İstanbul'da hava sıcaklığı aniden düşecek, kentin yüksek noktalarında kar yağışı görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.

Yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırmasıyla kentte fırtına etkili olmaya başlayacak.

19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günleri yüksek kesimlerde kar ihtimali de var.