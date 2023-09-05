İstanbul'da Halkalı Gümrüğü'nde sağanak sonrası şoförler ve çalışanlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde araçların mahsur kalmasına neden oldu. Şoförler ve çalışanlar bir binanın çatısına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Vatandaşlar dron ile görüntülendi.

Halkalı Gümrüğü'nde mahsur kalanlar, binaların çatısında kurtarılmayı bekledi

İSTANBUL - Halkalı Gümrüğü'nde yoğun sağan yağış sonrası şoförler ve çalışanlar mahsur kaldı. Bir binanı çatısına çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, dron ile görünülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, şehrin birçok noktasında bu baskınlarına neden oldu. Sel sularının vurduğu Halkalı Gümrüğü'nde de araçlar mahsur kaldı. Gümrük işlemleri için gelen şoförler ve çalışanlar da sel suları nedeniyle içeride bulunan bir binaya sığındı. Binanın çatısına çıkarak yardım isteyen vatandaşlar dron ile görüntülendi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri mahsur kalanların bot ile kurtarılması için çalışma başlattı.