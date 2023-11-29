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İstanbul'da fırtına: Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu

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İstanbul'da etkili olan fırtına sebebiyle Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına etkisini göstermeye başladı. Dalgalar Beşiktaş sahilinde kıyıya vurup yola taştı. Bazı vatandaşlar sahilde dalgaları izledi ardından dalgaları arkasına alarak cep telefonu kamerasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'da fırtına: Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan fırtına sebebiyle Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına etkisini göstermeye başladı. Dalgalar Beşiktaş sahilinde kıyıya vurup yola taştı. Bazı vatandaşlar sahilde dalgaları izledi ardından dalgaları arkasına alarak cep telefonu kamerasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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