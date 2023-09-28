İstanbul Çatalca'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü, araçlar çukurlara düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde yağış başladı. Yağmur nedeniyle Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İstanbul Çatalca'da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü, araçlar açılan çukurlara düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde yağış başladı. Yağmur nedeniyle Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam