İstanbul Anadolu Yakası'nda Kamyonet Yan Yattı

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir kamyonet virajı alamayarak yan yattı. Kazada yaralanan olmadı.

Kayganlaşan yolda virajı alamayan kamyonet devrildi

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış kazaya neden oldu, virajı alamayan kamyonet yan yattı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ataşehir Anadolu Otoyolu Kavşağı, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Emin Bahadır'ın hakimiyetindeki, 34 BOG 358 plakalı yemek taşıma firmasına ait kamyonet virajı dönerken kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet sürücüsü Mehmet Emin Bahadır polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.