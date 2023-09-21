Isparta'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada, traktör şarampole devrildi ve sürücü Sadık Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sadık Aksoy'un kullandığı 10 UR 943 plakalı traktör, Beyköy Bostanlık mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Aksoy'un cenazesi, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam