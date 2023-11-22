Isparta'da tır ile kamyonet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, tır sürücüsü ise yaralandı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Senirkent ilçesi Gençali köyü Dörtyol mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Tüysüz (58) yönetimindeki 35 DJH 07 plakalı kamyonet ile Deniz Ç. (45) idaresindeki 06 BEG 984 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü Tüysüz'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, tır sürücüsü ise yapılan ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Tüysüz'ün cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Senirkent Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - ISPARTA