Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Bursa'nın Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen prefabrik konutlarda huzurlu bir yaşam başladı. Depremzede aileler, geniş ve eşyalarla döşenmiş sıcak yuvalarına geçmenin mutluluğunu yaşarken, çocuklar da yeni parklarda doyasıya oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.

İslahiye'deki Osmangazi Evleri'nde yüzler gülüyor

GAZİANTEP - Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Bursa'nın Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen prefabrik konutlarda huzurlu bir yaşam başladı. Aileler, geniş ve eşyalarla döşenmiş sıcak yuvalarına geçmenin mutluluğunu yaşarken, çocuklar da yeni parklarda doyasıya oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.

İktidar, devlet ve vatandaşın el ele verip depremzede halk için büyük katkılar sağladığını ve en büyük katkının prefabrik evler olduğunu aktaran Resul Doğan, " Deprem zamanında çok acılı ve heyecanlı anlar yaşadık. Bu acılı günlerde çadırlarda devletin şefkatli ellerinde yaşamaya tutunduk. İktidar, devlet ve vatandaş el ele bizlere insani yardımlarını üstün başarılarla yapmış oldu ve bizleri bu döneme kadar en iyi şekilde insanlık yapmaya kalktılar. Şu anda Osmangazi Belediyesinin yapmış olduğu prefabrik evlerden birinde oturuyorum. Osmangazi Belediyesine ve Belediye Başkanımız Mustafa Bey'e ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Prefabrik evlerin gündelik kullanıma uygun ve hijyen açısından elverişli olduğuna değinen bir vatandaş, "Osmangazi belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah kendisinden bin kez razı olsun. Ben 5 buçuk aylık bebeğimle beraber konteynerde kalıyordum. Şuan buraya prefabrik eve geldim. Evlerin içerisi çok temiz. Zorlu geçen deprem sürecinde yemek bile yapamıyorduk. En azından şuan çocuklarımıza ve kendimize yemek yapabiliyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Asrın felaketi olan depremden sonra çadırda kalan ve Osmangazi Belediyesi'nin projesiyle prefabrik eve geçen Fatma Doğan ise mutluluğunu şu sözlerle aktardı: "Prefabrik evler çok güzel, ben eşim ve kızım Osmangazi Belediye Başkanımız olmasaydı çadırda tek başına kalacaktık. Belediye başkanımızdan Allah bin kere razı olsun, işi rast gelsin. Vatanımıza ve milletimize çok teşekkür ediyorum"

Vatandaşlardan kahve ikramı

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, AK Parti İslahiye İlçe Başkanı Mehmet Arslan, MHP İslahiye İlçe Başkanı Muammer Çıngı ile birlikte Osmangazi Evleri'ndeki vatandaşlara konuk olan Başkan Dündar, konutların yanı sıra okul, mescit, millet kıraathanesi ve polis merkezinin de önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini söyledi. Prefabrik konutları tek tek gezerek ihtiyaçları soran Başkan Dündar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar konutlarına davet ederek kahve ikramında bulundu. Başkan Dündar, yeni tamamlanan oyun gruplarındaki çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından vatandaşların yüzlerindeki tebessümü görmenin kendilerini duygulandırdığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Depremin ilk gününden itibaren sürekli buradayız. Bölgenin her vilayetine giden arkadaşlarımız oldu. Bölgedeki temizlik, ilaçlama ve aşevi hizmetlerimiz devam ediyor. İslahiye'de tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettiğimiz 100 hanelik prefabrik kent güzel bir hizmet oldu. Buradaki vatandaşlarımızı kalıcı konutlara geçmeden önce geçici konutlarda rahat bir şekilde yaşam sürmelerine yardımcı oluyoruz. Onların memnun olduğu gördüğümüz için bizler de çok mutluyuz" dedi.

"Bu güzel proje, ortak çalışmanın eseri"

Belediyedeki mimar ve mühendislerin çalışması sonucu güzel bir proje ortaya çıktığını anlatan Dündar, "Bir evde ihtiyaç duyulan bütün eşyaların yer aldığı, bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği konutları teslim ettik. Burası tam anlamıyla bir mahalle oldu. Çocuk oyun gruplarının montajları yapıldı. Cami, millet kıraathanesi, polis merkezi gibi alanlar da kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Bu süreçte, bölge halkımızın, belediye başkanımız ile birlikte AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımızın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onların talepleri yönünde bu çalışmaları gerçekleştirdik. Burada güzel bir sonuç elde etmişsek, bu hepimizin ortak çalışmasının bir eseri, hepimizin başarısı. Çocuklarımıza güzel bir gelecek için çalışıyoruz. Ailelerimiz, bu konutlarda güle güle otursunlar" ifadelerini kullandı.

"Osmangazi bizi hiç yalnız bırakmadı"

Depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmadığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibine ilçe halkı adına teşekkürlerini ileten İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Deprem gününden beri bizi yalnız bırakmayan Osmangazi Belediye Belediye Başkanımıza ve ekibine şahsım ve ilçem adına sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk günden bu güne kadar hem kurtarma hizmetlerinde, hem de diğer hizmetlerde, aşevlerinde, kalıcı konutlar yapımında büyük destek sağladılar. Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Bu süreç içerisinde belediyeciliğin en iyisini gösterdiler. Bu hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Depremden sonra Osmangazi Belediyesi'nin gerek sahada gerekse yardım konusunda yalnız bırakmadığını söyleyen AK Parti İslahiye İlçe Başkanı Mehmet Arslan, "Osmangazi Belediye Başkanımıza, asrın felaketi denilen bu depremde bizleri yalnız bırakmadığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a yaptıkları projelerle depremzedelerin yanında oldukları için teşekkürlerini ileten MHP İslahiye İlçe Başkanı Muammer Çıngı da, "Osmangazi Belediye Başkanımız ve değerli ekibine, memleketimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Dündar'a konuk olduğu bir konuttaki afetzede vatandaş tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Aileler ve çocuklar ile sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Dündar, İslahiye ilçesindeki esnaf ile bir araya gelerek Bursa halkının selamını iletti.