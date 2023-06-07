İşitme engelliler İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söyledi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yıl sonu sergisi kapsamında düzenlenen törende işitme engelliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söyledi.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün yıl sonu sergisi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

İşaret Dili Eğitmeni Nurten Palaz eşliğinde işitme engelli kursiyerleri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle aktardı.

Halk Eğitim Müdürü Orhan Aktaş, yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, çağın ihtiyaç duyduğu alanlarda iş gücü potansiyelinin ancak eğitimle karşılanabildiğini aktardı.

Sergiyi gezen vatandaşlar özellikle Atatürk resimlerinin yer aldığı bölüme büyük ilgi gösterdi.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve protokol üyeleri de sergiyi gezdi.