İpsala'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Gezi Düzenlendi

İpsala ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik düzenlenen gezi programında öğrenciler tarihi camileri ziyaret etti. Ayrıca Esetçe Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.