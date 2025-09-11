Haberler

İnkumu Sahili'nde Çevre Kirliliği Baş gösterdi

Bartın'ın mavi bayraklı plajı İnkumu'nda dalgaların getirdiği çöp ve atıklar, bölgede ciddi bir kirliliğe yol açtı. Dron ile kaydedilen görüntüler, sahilin atıklarla dolduğunu ortaya koydu.

BARTIN'ın mavi bayraklı plaja sahip tatil beldesi İnkumu'nda, dalgaların sahile taşıdığı çöp ve odun parçaları kirliliğe yol açtı. Sahilde oluşan kirlilik dron ile görüntülendi.

Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın denize döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkumu Sahili'ne vurdu. Yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridinde plastik, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi ve evsel atıkların da bulunduğu kirlilik dikkat çekti. Sahildeki kirlilik dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
