İnegöl'de Sıkışan Ebabil Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıdaki yağmur suyu kanalına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden kurtarıldı ve doğaya salındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çatıdaki yağmur suyu kanalına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye görevlisi tarafından kurtarıldı.

Olay, Fatih Mahallesi Özbey Sokak'taki 2 katlı bir evin çatısında meydana geldi. Ev sakinleri, çatıdaki yağmur suyu kanalından kuş sesi geldiğini fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiyesi ekipleri, çatıya çıkarak yağmur suyu tahliye kanalını kontrol etti. Yapılan incelemede, bir ebabil kuşunun saçağa sıkıştığı belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından kuş bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan ebabil kuşu yeniden doğaya salınırken, mahalle sakinleri duyarlı müdahalesi nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber-kamera Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran'a saldırıda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı

İran'ın nükleer kalbini vurmuştu! ABD görüntülerini yayınladı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.