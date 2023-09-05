İncirliova'nın 106 yaşındaki Süleyman Görgün hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Süleyman Görgün hayatını kaybetti.

İncirliova'nın eski devecilerinden olan ' Bayram Çavuş' lakaplı 106 yaşındaki Süleyman Görgün hayata gözlerini kapadı. Görgün'ün vefat haberini İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Görgün'ün ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileyen Kaya, "İncirliovamızın en eski devecilerinden, Bayram Çavuş lakaplı 106 yaşındaki çınarımız Süleyman Görgün'ün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli Büyüğüm Süleyman Amcamıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Süleyman amcamızın cenazesi 5 Eylül Salı günü (bugün) öğle namazına müteakip Yazıdere Mahallesi Camii'nden kaldırılıp Yazıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN