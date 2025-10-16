İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İmam nikahı sırasında çekilen bir videoda, imama "İslam'ın şartları nedir?" sorusuna "Sırası önemli mi?" yanıtını veren damat izleyenleri güldürdü. Gelinin "Ne yapacağım ben?" tepkisi ise olayı başka bir boyuta taşıdı.
GELİNİN TEPKİSİ BOMBA
Damadın yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen gelin ise "Ne yapacağım ben?" diyerek tepkisini dile getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlendi.
Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Ağlanacak hale gülmek dedikleri bu olsa gerek...
- Genel ezberleme yapmış. Hababam Sınıfı'ndaki gibi oldu.
- Bacım sal bu herifi...
- İmam nikahını videoya çekip internete atmak nedir?
