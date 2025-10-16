Haberler

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru

İmam nikahı sırasında çekilen bir videoda, imama "İslam'ın şartları nedir?" sorusuna "Sırası önemli mi?" yanıtını veren damat izleyenleri güldürdü. Gelinin "Ne yapacağım ben?" tepkisi ise olayı başka bir boyuta taşıdı.

İmam nikahı sırasında çekilen bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Nikahı kıyan imamın "İslam'ın şartları nedir?" sorusuna damadın "Sırası önemli mi?" diye karşılık vermesi izleyenleri güldürdü.

GELİNİN TEPKİSİ BOMBA

Damadın yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen gelin ise "Ne yapacağım ben?" diyerek tepkisini dile getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlendi.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Ağlanacak hale gülmek dedikleri bu olsa gerek...
  • Genel ezberleme yapmış. Hababam Sınıfı'ndaki gibi oldu.
  • Bacım sal bu herifi...
  • İmam nikahını videoya çekip internete atmak nedir?
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımehmet fatih yıldız:

İmam nikahı değil doğrusu dini nikahtır

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara Murat:

Ağlanacak halinize gülün. Bu iman sizi cennete koyarmı sanıyorsunuz.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

Bizde Bülent Ersoy bile müslüman siz düşünün artık

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
