İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahı sırasında çekilen bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Nikahı kıyan imamın "İslam'ın şartları nedir?" sorusuna damadın "Sırası önemli mi?" diye karşılık vermesi izleyenleri güldürdü.

GELİNİN TEPKİSİ BOMBA

Damadın yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen gelin ise "Ne yapacağım ben?" diyerek tepkisini dile getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlendi.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;