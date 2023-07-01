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İlçe merkezine inen anne ayı ile 2 yavrusu kameraya böyle yansıdı

Yaşam Haberleri

Kars Sarıkamış'ta boz anne ayı ile 2 yavrusu kameralara yansıdı. Boz ayılarıyla ünlü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde neredeyse ayıların görülmediği bir gün yok denilebilir. TOKİ Konutlarına inen boz ayı ailesi çöp konteynırlarında yiyecek aradı. Hemen cep telefonuyla boz ayı ailesini kaydeden vatandaşı fark eden anne ayı yavrularını alarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, aracı gören anne ayı ve 2 yavrunun koşması, yavruların koşarken ayağa kalkarak araca bakması yer alıyor. Anne ayı ve yavrularının belgesel tadındaki görüntüleri anbean kaydedildi.

İlçe merkezine inen anne ayı ile 2 yavrusu kameraya böyle yansıdı

KARS - Kars Sarıkamış'ta boz anne ayı ile 2 yavrusu kameralara yansıdı.

Boz ayılarıyla ünlü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde neredeyse ayıların görülmediği bir gün yok denilebilir. TOKİ Konutlarına inen boz ayı ailesi çöp konteynırlarında yiyecek aradı. Hemen cep telefonuyla boz ayı ailesini kaydeden vatandaşı fark eden anne ayı yavrularını alarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, aracı gören anne ayı ve 2 yavrunun koşması, yavruların koşarken ayağa kalkarak araca bakması yer alıyor. Anne ayı ve yavrularının belgesel tadındaki görüntüleri anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Yaşam

Sarıkamış Hisarcık Kars Yaşam Haberler

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