İkiz Kardeşler Kumbaralarındaki Parayı Depremzede Çocuklara Bağışladı

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki ikiz kardeşler Buse ve Sude Güç, kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzede çocuklara kırtasiye malzemesi, oyuncak ve atıştırmalık gıda alınması için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki ikiz kardeşler Buse ve Sude Güç, kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzede çocuklara kırtasiye malzemesi, oyuncak ve atıştırmalık gıda alınması için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan vatandaşlara yardım kampanyaları sürüyor.

Eskil Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi ikiz kardeşler Buse ve Sude Güç, kumbaralarından çıkan 750 lirayı Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki yaşıtlarına kırtasiye ve oyuncak alınması amacıyla başlatılan kampanyaya bağışladı.

İkizlerden Sude Güç, AA muhabirine, deprem felaketine çok üzüldüğünü ve onların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kırıkhan'daki öğrenci arkadaşlarına destek olmak için kumbarasında biriken parayı verdiğini belirten Güç, "Oradaki çocukların oyuncak ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için kampanyaya destek olduk. Kumbaradaki paraları oradaki çocuklara oyuncak alınması için bağışlamaya karar verdik." diye konuştu.

Buse Güç ise yaklaşık bir yıldır kardeşiyle para biriktirdiklerini, bu paranın deprem bölgesine nasip olduğunu ifade etti.

Kumbaradan 750 lira çıktığını vurgulayan Güç, paranın tamamını okula getirerek bağışladıklarını kaydetti.

Eskil Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer de deprem bölgesindeki çocukların yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla kampanya düzenlediklerini belirtti.

Kampanya kapsamında içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu 690 çanta gönderdiklerini aktaran Kılıçer, anasınıfının ihtiyacını karşılamak için birçok oyuncak da gönderdiklerini vurguladı.

Eskil Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hüseyin Sezer ise deprem bölgesindeki çocukların yüzünü birazcık güldürmek için ellerinden gelen desteği sağladıklarını kaydetti.