İhsangazi Siyez Şenliği ve Kent Meydanı Açılışı Yapıldı

İhsangazi Belediyesi tarafından düzenlenen İhsangazi Siyez Şenliği ve kent meydanı açılışı programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında yemek yarışması ve halk oyunları gösterisi de yapıldı.

İhsangazi Belediyesi tarafından "İhsangazi Siyez Şenliği" ve kent meydanı açılışı programı gerçekleştirildi.

Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent meydanının açılışı gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, "Burada bir kent meydanı ihtiyacı vardı Belediye Başkanımız ve ekibi bu ihtiyacı giderdi. İhsangazi denilince akla ilk gelen siyez ve siyez ürünleri. Bu anlamda erkeklerden daha fazla bu işlere yatkın oldukları için kadınların daha çok bu alanda yer almaları lazım." diye konuştu.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık da siyez ürünlerini yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Program kapsamında yemek yarışmasının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.