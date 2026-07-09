Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam evinde ölü bulundu

BOLU'da, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan İsmail Koç (79), kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Koç, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartman dairesinde tek başına yaşayan İsmail Koç, dün ıhlamur toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koç, akşam saatlerinde taburcu edildi. Evine dönen İsmail Koç, bu sabah yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İsmail Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı