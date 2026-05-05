Huzurevinde tanışan çift evlendi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde aynı huzurevinde yaşayan Safiye Nermin Özdemir (85) ve Yüksel Zambak (77) nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Malkara'da Zübeyde Hanım Huzurevi'nde tanışan Safiye Nermin Özdemir ile Yüksel Zambak, evlenme kararı aldı. Hayatlarının ikinci baharında dünyaevine giren çift için huzurevinde nikah töreni düzenlendi. Törene çiftin arkadaşları ve huzurevi sakinleri katıldı. Bir ömür yaşama 'evet' diyen çifte evlilik cüzdanları takdim edilirken ardından takı töreni gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı törende, çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu. Huzurevi yetkilileri de çifti tebrik etti.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı