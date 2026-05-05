Haberler

Huzurevinde tanışan çift evlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde aynı huzurevinde yaşayan Safiye Nermin Özdemir (85) ve Yüksel Zambak (77) nikah töreniyle dünyaevine girdi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde aynı huzurevinde yaşayan Safiye Nermin Özdemir (85) ve Yüksel Zambak (77) nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Malkara'da Zübeyde Hanım Huzurevi'nde tanışan Safiye Nermin Özdemir ile Yüksel Zambak, evlenme kararı aldı. Hayatlarının ikinci baharında dünyaevine giren çift için huzurevinde nikah töreni düzenlendi. Törene çiftin arkadaşları ve huzurevi sakinleri katıldı. Bir ömür yaşama 'evet' diyen çifte evlilik cüzdanları takdim edilirken ardından takı töreni gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı törende, çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu. Huzurevi yetkilileri de çifti tebrik etti.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok