Horoz ve kurt arasında efsane kapışma! İki taraf da pes etmedi - Haberler

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Horoz ve kurt arasında efsane kapışma! İki taraf da pes etmedi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Horoz ve kurdun karşı karşıya geldiği video, çok sayıda izlenme aldı. İki tarafın da mücadeleden kaçmaması ve pes etmemesi dikkat çekti.

Genellikle kurtlar ve kangallar arasında yaşanan mücadele bu sefer kurt ve horoz arasında yaşandı.

SANİYELERCE KAPIŞTILAR

Horoz ve kurt, saniyelerce hırçın bir kapışmaya tutuldu. Horozun cesaretli olduğu gözlenirken, kurt da zaman zaman atağa geçti.

İKİSİ DE PES ETMEDİ

Videoda horozun kurdun evine baskın yaptığı görülüyor. İki hayvan da pes etmeden kavga etmeye devam etti. Bu anlar çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Horoz Dövüşü Yaşam Haberler

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